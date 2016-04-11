Мережа заправок "Роснефти" в Україні може перейти компаніям, які пов'язані з Медведчуком - ЗМІ

Мережу заправок "Роснефти" в Україні збираються викупити компанії, які пов'язані з бізнесом Віктора Медведчука та його оточення. Про це йдеться в розслідуванні ЛІГА.net.

У січні маловідома швейцарська компанія Glusco Energy S. A. подала заявку на придбання мережі АЗС "Роснефти" в Україні. Покупець торгової мережі - Glusco Energy S. A. - афілійований із швейцарським нафтотрейдером Proton Energy Group. Річний товарообіг групи - близько 3 млн тонн нафти і нафтопродуктів.

Після появи інформації про продаж мережі АЗС "Роснефти" відразу декілька учасників ринку нафтопродуктів повідомили, що реальним власником активів стануть структури, підконтрольні Віктору Медведчуку.

Як пише видання, компанії Proton Energy Group і Glusco Energy до січня цього року були мало кому відомі. Учасники нафторинку кажуть, що в Україні група Proton працює всього кілька років, продаючи незначні партії нафтопродуктів.

Розквіт її українського бізнесу припав на минулий рік. За даними консалтингової компанії UPECO, в 2015-му Proton поставила через морські порти на український ринок близько 500 000 тонн дизпалива.

Директор Proton Energy Group S. A. і Glusco Energy S. A. - Нісан Моїсеєв. Інформація про кінцевих бенефіціарів цих компаній не розкривається. Компанія Glusco Energy S. A. до середини 2014 року називалася Agropeg S. A. і, згідно з митними даними, торгувала зерном з українськими компаніями.

У липні 2014 року Glusco зареєструвала в Україні дочірню компанію Глуско Енерджі Україна, яка через рік вийшла на внутрішній ринок країни. У лютому 2016-го вона почала прямі поставки нафтопродуктів для ТОВ Схід. Паливо Glusco поставляє в основному через Херсонську перевалку. "Glusco Energy була створена спеціально для виходу в ритейл", - розповідав Моїсеєв у січні в інтерв'ю профільному виданню OilNews.

Митні дані свідчать про те, що частину палива швейцарська компанія продавала безпосередньо на адресу ТОВ Мітгард. Ця компанія зареєстрована в Києві за однією адресою з Глуско Енерджі Україна - Музейний провулок, 10.

Крім них за цією ж адресою зареєстрований ще один трейдер, що торгує нафтопродуктами: ТОВ Пеко трейд (раніше - ТОВ Прайтекс).

В реальності Мітгард і Пеко трейд - лише продовжувачі чужих традицій, пише видання. У 2013-2014 роках схожими операціями з паливом займалися ще як мінімум дві компанії - ТОВ Келмер і ТОВ Інвестнафтосервис.

Всіх цих нафтотрейдерів об'єднує одна важлива деталь. Згідно з даними митниці, у 2013-2015 роках вони значилися постачальниками палива до України. При цьому контрактодержателями (відповідають за фінансову сторону угод. - ред.) з більшості договорів були три фірми з Гонконгу: Braunton Ltd (Митгард, Пеко трейд), LVR Commercial Ltd (Келмер), а також Arida Global Limited (Келмер). Саме на цих гонконгських компаніях осідає весь прибуток від продажу палива.

Компанії Braunton Ltd і LVR Commercial Ltd раніше не світилися в ЗМІ. Зовсім інша ситуація з Arida Global Limited, яка неодноразово фігурувала в публікаціях в якості постачальника вугілля з самопроголошених ДНР і ЛНР під виглядом африканського.

Згідно з розслідуванням "Української правди", в 2015 році Arida Global поставляла на державну Центренерго вугілля з непідконтрольних територій під видом палива з ПАР. За даними видання, Arida контролюється Віктором Медведчуком.

В опублікованому контракті Arida Global із Центренерго від 14 грудня 2014-го представником гонконгської компанії значиться Микита Поз, який пов'язаний з Медведчуком і його оточенням через компанії Консул-Україна і Прайвет канселер.

Про зв'язок Віктора Медведчука, Glusco і їх партнерів по паливному бізнесу може говорити ще один ланцюжок. В опублікованому Українською правдою контракті на поставку вугілля окрім Arida Global стороною договору також значиться гонконгська компанія Cortex Sales Limited. Юридична адреса Cortex Sales повністю збігається з адресою гонконгської Braunton Limited (room 2201 22/FLOOR 1 Duddel Street Central Hong Kong) - учасниці схем поставок палива через порти за допомогою компаній Келмер і Пеко трейд.

Єдина згадка про Cortex Sales, яку вдалося знайти, стосується товарних операцій з компанією МБК Агротехніка, яка належить оточенню Віктора Медведчука, зазначає видання.

Згідно з оприлюдненим у реєстрі рішенням Львівського апеляційного адміністративного суду, в 2014 році Cortex Sales уклала контракт з МБК Агротехніка щодо обміну за межами митної території України купленого в 2013-му зерна вартістю понад $21 млн на насіння ріпаку в обсязі 50 000 тон. Ріпак в підсумку так і не потрапив до України і був проданий британській компанії Coscotex Resources. За такі операції Cortex Sales наприкінці минулого року потрапила під санкції Мінекономіки за порушення валютного законодавства.

Кінцевими власниками Агротехніки є В'ячеслав Черепаня, Ян Марченко і Богдан Козак. Частками також володіють Павло Костенко та Андрій Борщевський.

У всіх акціонерів солідний послужний список. Черепаня працює багаторічним помічником вихідця з СДПУ(о), депутата від Опозиційного блоку Нестора Шуфрича. Ян Марченко - помічник народного депутата від Оппоблока Тараса Козака, заступника Медведчука в громадській організації Центр Правова держава.

Брат Тараса Козака - Богдан - є третім головним засновником МБК Агротехніка. Він разом з братом Медведчука - Сергієм - володіє компанією Керамбуд, яка добуває пісок у Львівській області.

Примітно, що одним із контрагентів МБК Агротехніка за безтоварними операціями є швейцарська ITC Industry Trading Company SA. Керує цією компанією маловідомий громадянин Німеччини Анатолій Шефер. Заснована ним компанія International Trading Partners AG нещодавно отримала дозвіл АМКУ на купівлю у російського державного монополіста "Транснефть" ще одного великого українського активу - нафтопродуктопроводу ПрикарпатЗахідтранс.

Довідка УНІАН. Компанія «Роснефть» володіє в Україні близько 141 АЗС, що працюють під брендом Formula, ТНК, "Золотий Гепард", "Смайл". Мережею заправок управляє київське ТОВ Восток.

Також «Роснефть» володіє Лисичанським НПЗ, який є другим за потужністю нафтопереробним заводом в Україні, здатним переробляти 16 млн тонн нафти в рік.

Водночас, завод простоює з весни 2012 року за ініціативою попереднього власника – російсько-британської компанії ТНК-ВР. «Роснефть» стала повноправним власником мережі АЗС і заводу навесні 2013 року.