Болгарія хоче стати газорозподільним центром Європи

Міністр енергетики Болгарії Теменужка Петкова заявила про намір країни стати газорозподільним центром Європи, повідомляє Novinite.

«Для Болгарії дуже важливо слідувати своїй політиці в галузі енергетики, основним пріоритетом якої є саме диверсифікація джерел і маршрутів поставок природного газу. Для того, щоб був газовий хаб і диверсифікація, необхідна в першу чергу відповідна інфраструктура», – сказала міністр.

Петкова зазначила, що уряд працює над створенням міжнародного зв'язку Болгарії з сусідніми країнами. За її словами, тоді не буде ніяких перешкод для того, щоб Болгарія стала газорозподільним центром Європи.

Міністр підкреслила, що в наявності всі передумови, зокрема, відповідне географічне положення.

"Болгарія є природним хабом, через який проходять маршрути природного газу як зі Сходу, так і з Півдня. 80% компресорних станцій у регіоні розташовані в Болгарії", - зазначила міністр енергетики.

За її словами, Болгарія буде спиратися і на внутрішній видобуток і навела в приклад Румунію, де 90% потреби країни задовольняється за рахунок внутрішнього видобутку.

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Нагадаємо, закритий проект "Південний потік" передбачав будівництво газопроводу з Росії до Євросоюзу через Болгарію.