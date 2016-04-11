Ціна нафти Brent вперше з грудня піднялася вище $43

Світові ціни на нафту продовжують зростати на тлі публікації про скорочення кількості працюючих бурових установок і напередодні переговорів у Катарі, де може бути прийнято рішення про заморожування обсягів нафтовидобутку.

Під час торгів у понеділок на біржі ICE вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent вперше з 7 грудня 2015 року піднялася вище $43, передає РБК.

На максимумі вартість бареля Brent досягла позначки $43,06, що на 2,67% вище рівня закриття попередніх торгів. До 17:30 вартість бареля Brent на біржі ICE становила $42,77.

Зустріч, на якій буде обговорюватися питання замороження обсягів нафтовидобутку, пройде в столиці Катару, місті Доха, 17 квітня 2016 року. Свою участь у зустрічі раніше підтвердили 12 країн — Саудівська Аравія, Росія, Кувейт, ОАЕ, Венесуела, Нігерія, Алжир, Індонезія, Еквадор, Бахрейн, Оман і сам Катар.