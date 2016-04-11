Голова Волинської облради Палиця обговорив перспективи вугільної галузі Нововолинська із керівництвом "Волиньвугілля"

Як передає кореспондент УНІАН, під час ознайомчої поїздки у Нововолинськ голова Волинської облради закликав в.о. гендиректора "Волиньвугілля" Валентина Кисельова підготувати фінансово-економічні показники та до 10 травня надати аргументи на користь добудови шахти №10 "Нововолинська", рівень готовності якої зараз становить 89%.

"Сядьте, підключіть декілька фахівців та розробіть економічну модель розвитку підприємства. Проаналізуйте суму необхідних інвестицій для покращення видобутку. Прорахуйте, що дешевше буде: ставити збагачувальну фабрику, чи везти кудись вугілля. В результаті ви отримаєте вугілля, яке повинно продаватися! Зробіть його ринково необхідним. Дослідіть скільки потрібно грошей та за скільки ці гроші окупляться",- зазначив Палиця, звертаючись до Кисельова.

Він зазначив, що готовий підтримати чіткі розрахунки, якщо вони доведуть конкурентоспроможність нововолинських вугільних підприємств.

Водночас Палиця вважає, що не треба зациклюватися на тому, що Нововолинськ – місто шахтарів. За його словами, замість вкладання коштів у збиткові копальні, можливо, краще було б вкласти їх в інфраструктуру, створюючи нові робочі місця.

"Не треба людей заганяти в шахти і змушувати їх видобувати вугілля, яке нікому не потрібне. З бюджету виділяють сотні мільйонів, навіть мільярдів гривень дотацій на розбудову шахт, але волинське вугілля - нерентабельне, потім його ніхто не хоче купувати. Тому, на ті гроші, які крали десятиліттями і продовжують красти на шахтах, краще створити для людей нові робочі місця й дати зарплату не 4, а 10 тисяч гривень", - наголосив Палиця.

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У рамках поїздки Палиця також зустрівся з міським головою Нововолинська Віктором Сапожніковим, відвідав Нововолинське Вище професійне училище №1, яке досі готує й спеціалістів гірничої справи, а також ознайомився із роботою підприємств Kronospan UA (один з найбільших в Україні виробників листових матеріалів на підставі деревини - ламінованих і шліфованих ДСП, і постформінгу) та "БРВ-Україна" (один з лідерів виробників корпусних меблів в Польщі та Україні).

Також Палиця побував у центральній міській лікарні, оглянув спортивні об’єкти міста.

Нагадаємо, шахта №10 "Нововолинська" будується вже 28 років. Рівень її готовності складає 89%, для завершення її будівництва необхідно щонайменше 1,5 млрд грн.