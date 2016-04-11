Голова Волинської облради Палиця обговорив перспективи вугільної галузі Нововолинська із керівництвом "Волиньвугілля"
Голова Волинської обласної ради Ігор Палиця сьогодні, 11 квітня, обговорив із керівництвом державного підприємства "Волиньвугілля" перспективи вугільної галузі Нововолинська, зокрема, питання добудови шахти №10.
Як передає кореспондент УНІАН, під час ознайомчої поїздки у Нововолинськ голова Волинської облради закликав в.о. гендиректора "Волиньвугілля" Валентина Кисельова підготувати фінансово-економічні показники та до 10 травня надати аргументи на користь добудови шахти №10 "Нововолинська", рівень готовності якої зараз становить 89%.
"Сядьте, підключіть декілька фахівців та розробіть економічну модель розвитку підприємства. Проаналізуйте суму необхідних інвестицій для покращення видобутку. Прорахуйте, що дешевше буде: ставити збагачувальну фабрику, чи везти кудись вугілля. В результаті ви отримаєте вугілля, яке повинно продаватися! Зробіть його ринково необхідним. Дослідіть скільки потрібно грошей та за скільки ці гроші окупляться",- зазначив Палиця, звертаючись до Кисельова.
Він зазначив, що готовий підтримати чіткі розрахунки, якщо вони доведуть конкурентоспроможність нововолинських вугільних підприємств.
Водночас Палиця вважає, що не треба зациклюватися на тому, що Нововолинськ – місто шахтарів. За його словами, замість вкладання коштів у збиткові копальні, можливо, краще було б вкласти їх в інфраструктуру, створюючи нові робочі місця.
"Не треба людей заганяти в шахти і змушувати їх видобувати вугілля, яке нікому не потрібне. З бюджету виділяють сотні мільйонів, навіть мільярдів гривень дотацій на розбудову шахт, але волинське вугілля - нерентабельне, потім його ніхто не хоче купувати. Тому, на ті гроші, які крали десятиліттями і продовжують красти на шахтах, краще створити для людей нові робочі місця й дати зарплату не 4, а 10 тисяч гривень", - наголосив Палиця.
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У рамках поїздки Палиця також зустрівся з міським головою Нововолинська Віктором Сапожніковим, відвідав Нововолинське Вище професійне училище №1, яке досі готує й спеціалістів гірничої справи, а також ознайомився із роботою підприємств Kronospan UA (один з найбільших в Україні виробників листових матеріалів на підставі деревини - ламінованих і шліфованих ДСП, і постформінгу) та "БРВ-Україна" (один з лідерів виробників корпусних меблів в Польщі та Україні).
Також Палиця побував у центральній міській лікарні, оглянув спортивні об’єкти міста.
Нагадаємо, шахта №10 "Нововолинська" будується вже 28 років. Рівень її готовності складає 89%, для завершення її будівництва необхідно щонайменше 1,5 млрд грн.