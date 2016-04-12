Ціни на нафту повернулися до зниження

Під час електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах світові ціни на нафту перейшли до зниження, про це свідчать дані торгів, передає Gazeta.ru.

Травневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) впала на 0,32%, до $40,23 за барель.

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На лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні просіли на 0,30%, до $42,70 за барель.