Ціни на нафту повернулися до зниження
09:12, 12 квітня 2016Енергетика
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На лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent просіли до $42,70 за барель.
REUTERS
Під час електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах світові ціни на нафту перейшли до зниження, про це свідчать дані торгів, передає Gazeta.ru.
Травневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) впала на 0,32%, до $40,23 за барель.
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На лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні просіли на 0,30%, до $42,70 за барель.
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