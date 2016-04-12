"Роснефть" хоче засекретити частину річного звіту

«Роснефть» вважає, що потрібно виключити інформацію, яка є комерційною таємницею, зі списку обов'язкової до публікації в річному звіті та встановити єдині вимоги для державних і приватних компаній, пишуть «Ведомости».

Зараз в РФ перелік інформації, яку повинні розкривати компанії з державною участю, міститься в постанові уряду №1214. Минулого року до цієї постанови були внесені зміни, і тепер, крім тих відомостей, які держкомпанії вже давно публікують, їм доведеться розкривати додаткову інформацію, з чим не згодна «Роснефть».

Зокрема, нафтова держкомпанія вважає, що до інформації, яка має конфіденційний характер і, отже, не повинна бути публічною, належать: цільові значення довгострокової програми розвитку, програма відчуження непрофільних активів (із зазначенням причини відхилень фактичної вартості проданих активів від балансової), суми, спрямовані на реалізацію інвестиційних проектів, а також дані про вкладення компанії, передбачуваний рівень доходу за якими становить понад 10% у рік, – тут уряд вимагає розкривати мету, суму інвестування, а також джерела фінансування.

Всю цю інформацію «Роснефть» готова надати акціонеру – Російській Федерації (69,5% у Росмайна) за запитом.

«Обсяг і ступінь деталізації інформації, що розкривається держкомпанією, істотно перевищує обсяг розкриття у звітах приватних найбільших російських і зарубіжних компаній», – сказано в листі віце-президента «Роснефти» Лариси Каланди до заступника міністра економічного розвитку Миколи Подгузова.

У лютому президент «Роснефти» Ігор Сечин і голова правління «Газпрому» Олексій Міллер попросили Мєдвєдєва вивести з-під закону про закупівлі деякі операції їх компаній. Контрольні органи США і ЄС можуть використовувати цю інформацію для перевірки дотримання санкцій, посилити їх і оштрафувати контрагентів, зазначали вони.

Зараз проект постанови про це проходить узгодження в уряді. Пропонується зробити непублічною інформацію про закупівлі нафти і газу, про послуги з їх транспортування, продаж землі, кредитування в іноземних банках і т. д.

Раніше повідомлялося, що капіталізація «Роснефти» вперше в історії перевищила капіталізацію «Газпрому», що вивело нафтову компанію на перше місце в Росії.