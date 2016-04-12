Chevron і Shell очікують зростання попиту на зріджений газ

Голови Chevron Джон Уотсон і Royal Dutch Shell Бен Ван Берден вірять у зростання світового попиту на зріджений природний газ (ЗПГ) в майбутньому.

"Ми бачимо зростання попиту на газ на 35% у найближчі 20 років. Говорячи про перспективи, також ми бачимо подвоєння виробництва ЗПГ, оскільки буде зростання світового попиту. Але для цього буде потрібен розвиток безлічі проектів в ЗПГ", - сказав Уотсон, виступаючи на пленарній сесії в рамках LNG 18 Conference, передає Прайм.

Говорячи про проекти ЗПГ в Австралії, голова американської компанії зазначив, що країна має багато переваг, але витрати на їх реалізацію високі. За його словами, в Австралії вартість проектів вища на 40% порівняно з проектами в США.

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У свою чергу голова англо-голландської Shell Ван Берден з посиланням на дані Міжнародного газового союзу повідомив, що глобальний попит на природний газ буде зростати в середньому на 2% за кожний рік до 2020 року. За цей же період ринок ЗПГ подвоїться. "Великі виробничі обсяги будуються зараз в США та Австралії, тому можна з упевненістю сказати, що пропозиція буде значно зростати в наступні роки. У той же час попит зростає в Китаї, хоча і слабше, ніж ми планували. Це все говорить про те, що ринок енергії буде перенасичений в найближчому майбутньому", - сказав він.

Проте Ван Берден впевнений, що потрібно продовжувати інвестувати в розвиток ЗПГ-проектів, оскільки попит продовжить позитивну динаміку, особливо в країнах, що розвиваються. При цьому, на його думку, низькі ціни на газ, що склалися зараз на ринку, мають явну перевагу для виробників - вони роблять газ більш доступним і привабливим для його споживачів.

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Світові поставки ЗПГ танкерами в 2014 році становили 312,72 мільярда кубометрів (близько 228 мільйонів тонн). У даний час в світі налічується 55 діючих заводів з виробництва ЗПГ загальною потужністю близько 350 мільйонів тонн і ведеться будівництво 15 нових заводів загальною потужністю 99,5 мільйона тонн з запланованим запуском до 2020 року, свідчать дані огляду світового ринку ЗПГ, підготовленого галузевим виданням Petroleum Economist.