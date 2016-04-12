Введення в експлуатацію двох високовольтних ліній від РАЕС і ХАЕС дасть можливість Києву подвоїти енергоспоживання – глава "Укренерго"

Про це УНІАН заявив голова компанії "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"Будівництвом двох високовольтних ліній ("РАЕС – ПС "Київська" і ХАЕС – ПС "Київська"- УНІАН) ми підсилюємо зв'язки Заходу країни з Центром. Незалежно від рівня виробництва та споживання електроенергії – це істотно підвищує енергонадійність системи", - зазначив Ковальчук.

"Київ динамічно розвивається і є енергодефіцитним. Але обмеження з видачі електроенергії будуть зняті після підключення двох високовольтних ліній до енергокільцю та завершення робіт з реконструкції. Це дасть додатково Києву потужність 1000-1500 мВТ", - додав глава "Укренерго", уточнивши, що зараз столиця України споживає приблизно стільки ж.

При цьому Ковальчук вказав на поетапність дій з введення в експлуатацію магістральних ліній. Зокрема, лінія "Рівненська АЕС – ПС "Київська", за його словами, була підключена до системи в кінці минулого року, а друга лінія "Хмельницька АЕС – ПС "Київська" - в кінці другого кварталу цього року.

"Для фізичного включення лінії "ХАЕС - ПС "Київська" потрібно зробити ще два кроки. Крок перший – ввести нову лінію 330 кВ, що сполучає підстанцію 750 кВ "Київська" з підстанцією київського кільця 330 кВ "Північна". Крок другий – відключити лінію 750 кВ, що сполучає ХАЕС та з Чорнобильською станцією. Вона зараз знаходиться під навантаженням. Її просто так вимкнути не можна – інакше постраждає надійність енергопостачання Києва", - підкреслив Ковальчук.

Разом з тим, глава "Укренерго" не виключив, що терміни введення в експлуатацію можуть бути порушені через складнощі при вирішенні питання щодо відведення необхідних для будівництва лінії земельних ділянок, які перебувають у приватній власності.

"Укренерго", для повноцінного функціонування київського енергокільця, планує приступити до установки додаткового трансформаторного обладнання на підстанції "Київська", до 2018 року побудувати ще одну підстанцію "Західна" та до 2020 року завершити модернізацію вже існуючих підстанцій київського кільця.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня "Укренерго" разом з генпідрядником "Dalekovod" (Хорватія) завершило роботи з будівництва лінії 750 кВ "Хмельницька АЕС – ПС "Київська", довжина якої становить 130 км.

В середині грудня 2015 року "Укренерго" завершило роботи з будівництва ПС 750 кВ "Рівненська АЕС - підстанція "Київська", довжиною 353 км.

Проект будівництва обох електроліній фінансувався із залученням кредитних ресурсів ЄБРР та ЄІБ на суму 300 млн євро.

При проведенні міжнародних торгів було зекономлено 32% від очікуваної вартості.

НЕК "Укренерго" займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.

У 2015 році "Укренерго" отримало 820,4 млн грн чистого прибутку, тоді як за підсумками 2014 року компанія отримала збиток у розмірі 1,2 млрд грн.