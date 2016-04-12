Сьогодні суд розгляне справу про стягнення з "Енергоатома" 127 мільйонів сумнівної заборгованості

В Апеляційному суді Києва сьогодні, 12 квітня, о 17:15 відбудеться друге засідання у справі про перегляд за нововиявленими обставинами рішення Апеляційного суду м. Києва від 10.03.2016 про скасування постанови Шевченківського районного суду м. Києва від 9.02.2016, яким було зупинено виконавче провадження по виконанню рішення Господарського суду м. Києва від 4.08.2011 про стягнення з «Енергоатомм» на користь ЗАТ СП «Укрелектроват» сумнівної заборгованості в розмірі 127,3 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома».

«Підставою для заяви «Енергоатома» про перегляд постанови апеляційного суду стали грубі порушення чинного законодавства при поданні заяви та судового розгляду. Зокрема, старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Мурихын С. В. здійснював юридичні дії в Києві, одночасно перебуваючи в Одесі, і при цьому підставою для поновлення пропущеного терміну для подачі апеляційної заяви вказував саме перебування у відрядженні. Крім того, Мурихін С. В. представляв інтереси ДДВС в суді без належним чином оформлених повноважень. З приводу цього «Енергоатом» направив відповідну заяву в Генпрокуратуру», - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що в березні 2016 виконавча служба заарештувала рахунки та майно «Енергоатомп» на загальну суму 200 млрд грн, фактично заблокувавши фінансово-господарську діяльність найбільшої в Україні енергогенеруючої компанії. Внаслідок арешту валютних рахунків «Енергоатомп» припинені всі платежі за ядерне паливо, ядерні матеріали та вивезення відпрацьованого ядерного палива. Наслідками прострочення зазначених платежів може стати затримка постачання ядерного палива на АЕС України, а отже зупинка енергоблоків АЕС (за 1 добу простою одного енергоблоку потужністю 1000 МВт компания недоотримає 10,13 млн грн).

Арешт рахунків «Енергоатома» позбавив компанію можливості обслуговувати кредити, отримані в іноземній валюті. Найбільш критичною є ситуація з обслуговування кредиту Євратома, отриманого під державні гарантії (06.04.2016 Енергоатом повинен був здійснити погашення кредиту Євратома у розмірі 1,2 млн дол.). Крім того, зупинка платежів за ядерне пальне спровокує нарахування значних штрафних санкцій, відзначають в компанії.

«Варто зазначити, що невиконання зобов'язань за кредитом Євратома є випадком невиконання зобов'язань за кредитом, наданим під державні гарантії, та може призвести до припинення надання кредитних ресурсів Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки АЕС України на загальну суму 600 млн євро (кредитні організації - ЄБРР і Євратом). У свою чергу, це вважається випадком дефолту і для «Енергоатома», якому буде надовго закритий ринок іноземних запозичень. Також це може негативно вплинути на кредитні рейтинги України», - додає прес-служба компанії.

В «Енергоатомі» зазначають, що окремої уваги потребує факт втрати можливості на законодавчому рівні запобігти вкрай негативним для держави наслідкам. Справа в тому, що 2 березня 2016 року президент України Петро Порошенко ветував Закон України № 3097 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі щодо державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

«Це стало спусковим гачком для недобросовісних кредиторів, які не без допомоги судової та правоохоронної систем заблокували діяльність компанії», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 4 серпня 2011 року рішенням Господарського суду м. Києва з "Енергоатома" на користь ЗАТ СП «Укрелектроват» було стягнуто 127, 31 млн грн. "Цей борг не підтверджений ніякими первинними бухгалтерськими документами, а заборгованість в розмірі 2, 5 млн грн, яка вважалася в бухгалтерському обліку "Енергоатома", в 2004 році була списана у зв'язку із закінченням строків позовної давності. Збільшення суми стягнення стало можливим у результаті проведення судової експертизи експертом одноособово, укладення якого Міністерством юстиції України в 2014 році поставлено під сумнів. У 2014 році з приводу штучного створення боргових зобов'язань за заявою "Енергоатома" Управлінням поліції у Шевченківському районі ГУ НП у м. Києві було порушено кримінальне провадження № 42014100000000381", - йдеться у повідомленні.

Проти посадових осіб "Укрелектровату" розслідується ще одне кримінальне провадження № 32014110110000263, яке порушено слідчим управлінням фінансових розслідувань головного Міжрегіонального управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України у зв'язку із зменшенням бази оподаткування та несплатою податків. Незважаючи на незаперечні докази вчинення злочинів та численні звернення компанії, розслідування обох виробництв неправомірно затягується, додають в "Енергоатомі".

«Компанія сподівається на законне і справедливе рішення Апеляційного суду, адже від нього залежить стабільне і безпечне функціонування найбільшої в Україні енергогенерації. Однак виникає обґрунтована підозра у необ'єктивності та упередженості складу суду. Адже відповідно до Протоколу автоматичного розподілу, розміщеному на сайті Апеляційного суду м. Києва, заяву ДП «НАЕК «Енергоатом» було спочатку автоматично розподілено на суддів Верховець Т. М. (суддя-доповідач), Коваль С. М. і Кепкал Л. І., а згодом направлено на повторний розподіл, за результатами якого розподілено на суддів Глиняного В. П., Паленика І. Г. і Присяжнюка О. Б.», - резюмують в компанії.

В судовому засіданні 06.04.2016 ДП НАЕК «Енергоатом» було заявлено відвід колегії суддів у зв'язку з втручанням в автоматизовану систему документообігу суду при формуванні колегії суддів.

Постановою від 06.04.2016 «Енергоатому» відмовлено у задоволенні відводу з посиланням на те, що колегія суддів Верховець Т. М., Коваль С. М. і Кепкал Л. І. не входить до складу суддів, яким визначено спеціалізацію з розгляду апеляцій на рішення слідчих суддів.

"Однак з реєстру судових рішень випливає, що попередній склад колегії розглядає справи в апеляційному порядку щодо перегляду рішень слідчих суддів. Тобто, ухвалу колегії суддів було здійснено вірно, а повторний розподіл справи проведено незаконно", - роблять висновок у компанії.

Таким чином, у цьому випадку вбачається незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу апеляційного суду, що є предметом злочину, передбаченого ст. 376-1 Кримінального кодексу України, зазначають в «Енергоатомі».