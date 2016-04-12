Рада підтримала створення незалежного регулятора енергоринку України

Верховна Рада 12 квітня 2016 року, після року обговорень на різних рівнях влади, прийняла в першому читанні законопроект про Національну комісію, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, що передбачає створення по європейським нормам незалежного арбітра на енергетичному ринку України.

За відповідний законопроект проголосували 285 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Представляючи законопроект, глава профільного комітету парламенту Олександр Домбровський зазначив, що пропонований законопроект дозволить створити в Україні незалежний регулятор в енергетичній сфері, що відповідає вимогам Європейського Союзу.

Критерієм незалежності контролюючого органу, згідно із законопроектом, стане формування складу комісії спеціально створеним Верховною Радою номінаційним комітетом, тоді як зараз керівництво регулятора призначає президент України.

Також, як зазначив Домбровський, Національна комісія повинна отримати фінансову незалежність від державного бюджету шляхом організації своєї діяльності за рахунок внесків учасників енергетичного ринку України.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ще в травні підготував законопроект про створення незалежного органу з визначенням тарифів на газ, електроенергію та комунальні послуги.

Діюча НКРЭКУ була створена президентом України наприкінці серпня 2014 року, тоді її очолив Володимир Демчишин, який за три місяці обійняв посаду міністра енергетики у другому складі Кабміну Арсенія Яценюка.

Потім комісію очолив Дмитро Вовк, який раніше працював у кондитерській компанії "Рошен" Петра Порошенка.