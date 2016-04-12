Ціна нафти Brent вперше з грудня перевищила $44

19:24, 12 квітня 2016
Енергетика
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Ціна зростає в очікуванні переговорів нафтовидобувних країн в Катарі.

REUTERS

Ціна бареля нафти марки Brent на торгах у Лондоні вперше з грудня минулого року перевищила 44 долара - це більш ніж на 3% вище рівня вчорашнього закриття, повідомляє Прайм.

"Котирування штовхає вгору новина про узгодження позицій Саудівської Аравії і Росії в питанні щодо заморожування видобутку. Ця питання стане центральним у рамках майбутньої зустрічі в Досі представників країн-експортерів нафти. Участь у зустрічі також візьмуть представники Катару, Венесуели, Еквадору, Алжиру, Нігерії та низки інших країн", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли про намір Саудівської Аравії зв'язати свою позицію з тим, яку стратегію обере Іран. Представники Тегерана неодноразово заявляли про підтримку планів деяких країн заморозити виробництво нафти.

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Разом з тим Іран підкреслював, що не планує приєднуватися до цієї ініціативи через бажання повернути свою частку на глобальному паливному ринку, втрачену після декількох років санкцій.

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