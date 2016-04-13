Канада рекордно збільшила поставки нафти до США

Канада в 2015 році збільшила обсяг поставок нафти в США на 10% до рекордних 3,2 мільйона барелів на день, збільшивши свою частку в загальному обсязі нафти, що імпортується в країну, до 43%, повідомило Міненерго США.

Таким чином, кожен четвертий барель з десяти, що поставляються в США, видобутий у Канаді. У цілому США в 2015 році імпортували 7,4 мільйона барелів нафти в добу – це на 27% нижче пікового рівня 2005 року, коли країна закуповувала з-за кордону 10,1 мільйона барелів на день, повідомляє Прайм.

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Основними постачальниками нафти до країни, крім Канади, є Саудівська Аравія, Венесуела і Мексика.

"Канада виробляє важку, високосірчисту нафту, що добре підходить під особливості заводів у США, багато з яких мають необхідне для переробки такої нафти обладнання", - зазначає Міненерго США.