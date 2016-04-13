Турецькі компанії і "Газпром" близькі до вирішення цінової суперечки - ЗМІ

"Газпром" близький до врегулювання спору з приватними турецькими імпортерами, яким він з кінця лютого обмежив поставки, повідомляє "Комерсант" з посиланням на джерела на ринку.

Турецькі компанії раніше заявляли про готовність звернутися до суду.

Постачання російського газу до Туреччини Трансбалканським газопроводом на адресу шести компаній — Enerco Enerji, Bosphorus gaz, Avrasya gaz, Shell, Bati Hatti і Kibar Enerji — знизилися в лютому. Це сталося після скасування знижки в 10,25%, що викликало критику турецьких компаній, які не сплатили збільшений рахунок. У зв'язку з діями партнерів "Газпром" "скоротив" заявки імпортерів на розмір невиплати, пише видання.

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Російська компанія під час переговорів могла домогтися скасування наданої раніше Туреччині знижки, що може принести додатковий прибуток у $130 мільйонів, повідомляє "Комерсант" з посиланням на думки експертів.