Саудівська Аравія спростувала інформацію про домовленість з РФ скоротити видобуток нафти

Міністр нафти Саудівської Аравії Алі аль-Наімі відкинув можливість скорочення видобутку нафти, передає RNS з посиланням на ЗМІ, в яких подається заява міністра.

«Забудьте про це», — заявив аль-Наімі.

Читайте такожFocus: Угода нафтовидобувних країн 17 квітня стає все менш імовірноюНапередодні пройшли переговори представників Саудівської Аравії і Росії, на яких, за інформацією російських ЗМІ, нібито було узгоджено позицію по заморожуванню нафтовидобутку напередодні зустрічі в Досі 17 квітня.

12 квітня глава Міненерго РФ заявляв, що оптимістично дивиться на можливість домовитися з країнами-виробниками нафти про заморожування видобутку на майбутній зустрічі в Досі, передає ТАСС.

Новак підтвердив факт переговорів з міністром нафти і мінеральних ресурсів Саудівської Аравії.

"Переговори вчора були, це факт, але рішення я не буду передчасно заявляти", - сказав він.