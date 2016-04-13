Запорізька АЕС підключила до мережі блок №6 після ремонту

Запорізька атомна електростанція підключила до енергомережі країни блок №6 після проведення ремонту, йдеться в повідомленні держкомпанії "Енергоатом".

"13 квітня 2016 року о 5:45 енергоблок №6 Запорізької АЕС підключено до енергомережі після проведення поточного ремонту. Проводиться набір потужності", - повідомляють в "Енергоатомі".

Також повідомляється, що радіаційна ситуація на проммайданчику та в зоні спостереження Запорізької АЕС без змін.

Станом на 13 квітня 2016 року на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 4 енергоблоки. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Сумарна потужність генераторів становить 3 010 МВт. На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 117-та доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 59-та доба середнього планового ремонту.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня о 2:01 енергоблок №6 Запорізької АЕС був відключений від енергомережі для усунення негерметичності газової системи генератора.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985, третій - 1986, четвертий - у 1987, п'ятий - у 1989, шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.