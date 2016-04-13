"Газпром" вирішив оскаржувати в суді штраф Антимонопольного комітету на 86 мільярдів

Російський енергетичний гігант компанія «Газпром» вирішила оскаржити в Господарському суді Києва рішення тримісячної давності Антимонопольного комітету України про накладення на нього штрафу в розмірі 86 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України.

Відповідний позов зареєстровано «Газпромом» 12 квітня 2016 року в Господарському суді Києва.

Крім того, відповідачами у судовій справі визначені найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України» і підконтрольна йому компанія «Укртрансгаз».

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2015 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до Антимонопольного комітету з проханням розпочати розслідування щодо «Газпрому», оскільки його дії на українському ринку завдають шкоди українській економіці, а сама компанія «діє на дискримінаційних, фактично неконкурентних умовах».

За даними, наданими Міністерством юстиції, Міністерством енергетики та вугільної промисловості, Антимонопольним комітетом і НАК «Нафтогаз України», внаслідок дій «Газпрому» Україна фактично втратила можливість торгувати газом на своєму західному кордоні, а також позбулася можливості повноцінно використовувати словацький маршрут для імпорту газу, оскільки російський газовий монополіст викупив всі потужності цього газопроводу. Також, блокуючи віртуальні потоки газу зі Словаччини, «Газпром» позбавив європейських постачальників їх потенційної значної частки українського ринку.

Зі свого боку, Європейська комісія 22 квітня 2015 року висунула офіційні звинувачення «Газпрому» у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

Одночасно Україна звернулася до партнерів з Євросоюзу, щоб спільно провести антимонопольне розслідування та встановити «факт монополізму російської компанії «Газпром» не тільки в Європейському Союзі, а й в Україні».

В середині травня Антимонопольний комітет України на доручення прем'єр-міністра почав антимонопольне розслідування щодо «Газпрому».

24 грудня 2015 року Антимонопольний комітет визнав «Газпром» монополістом на ринку транзиту природного газу по території України і розраховував зустрітися з представниками компанії та представити їм докази зловживань монопольним становищем в Україні.