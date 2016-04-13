Коболєв хоче ліквідувати "Газ України" шляхом приєднання до "Нафтогазу"

У НАК "Нафтогаз України" планують перевести всю дебіторську заборгованість "Газу України" на ТОВ "Газорозподільні системи України", а саму дочірню компанію ліквідувати шляхом приєднання до "Нафтогазу".

Про це в інтерв'ю «Економічній правді» повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

За його словами, "Нафтогаз", у своїй далекій перспективі розвитку - через рік - не бачить компанію "Газ України" у своїй групі.

"Під міністерством ця компанія бути не може. Якщо ми виконуємо коаліційну угоду і йдемо за принципами корпоративного управління, то профільне міністерство не має корпоративно керувати компаніями. Воно повинно створювати політику, а корпоративне управління компанією, напевно, повинен виконувати ФДМ", - заявив він.

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За його словами, "Газ України" повинен бути ліквідований.

"З нього ми виділяємо активи, необхідні для того, щоб "Газорозподільні системи України" могли себе фінансувати. Тобто ми виділимо на це ТОВ усе живе, а сам "Газ України" плануємо ліквідувати шляхом приєднання до "Нафтогазу"", - заявив Коболєв.