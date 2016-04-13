Ціни на нафту відновили падіння

Світові ціни на нафту знижуються на даних Американського інституту нафти (API) про зростання запасів сировини і в очікуванні аналогічної інформації Міненерго США, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 14:13 вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 1,32% - до 44,1 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 1,87% - до 41,39 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Згідно доповіді API, запаси нафти в США минулого тижня зросли на 6,2 мільйона барелів, при цьому аналітики очікували зростання лише на 1,85 мільйона барелів. Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинга (Cushing) при цьому знизилися на 1,9 мільйона барелів, запаси бензину - на 1,58 мільйона барелів, а запаси дистилятів - на 0,53 мільйона барелів.

Інвестори перебувають в очікуванні аналогічних даних Міненерго США, які будуть опубліковані пізніше в середу. За прогнозами аналітиків, комерційні запаси нафти протягом тижня, що завершився 8 квітня, збільшилися на 1,850 мільйона барелів - до 531,75 мільйона барелів. Минулого тижня запаси нафти в США протягом тижня знизилися на 0,9%, до 529,9 мільйона барелів.

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Крім того, негативно на вартість нафти впливає зміцнення долара. Зростання долара робить покупку нафти дорожче для власників інших валют. Станом на 14:13 індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) зріс на 0,54%, до 94,56 пункту.