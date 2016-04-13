Борг споживачів перед "Нафтогазом" за тиждень збільшився на 17%

Підприємства теплокомуненерго (ТКЕ), теплоелектроцентралі (ТЕЦ), а також ряд промислових споживачів станом на 12 квітня заборгували НАК "Нафтогаз України" 23,6 мільярда гривень за спожитий природний газ, що на 16%, або на 3,443 мільярда гривень, що більше показника минулого тижня, говориться в повідомленні державного енергохолдингу.

Згідно з повідомленням, борг підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, що використовується для виробництва теплової енергії, що складає близько 88% від загальної суми заборгованості, борг ТЕЦ за природний газ, використаний у виробництві електроенергії - близько 8%, борг прямих промислових споживачів - близько 4%.

"Зростання заборгованості ТКЕ і ТЕЦ протягом третього тижня місяця є типовим і пояснюється оформленням актів прийому-передачі обсягів газу, спожитого в березні, а розрахунки населення за послуги з постачання теплової енергії у попередньому місяці здійснюються до 20-го числа поточного місяця", - йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Прямі промислові споживачі, за даними "Нафтогазу", за минулий тиждень збільшили заборгованість за газ на 2,9% - до 983 мільйонів гривень.

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Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" завершив 2015 рік з чистим доходом 112,8 мільярда гривень, що на 51% більше показника за 2014 рік. Разом з тим, чистий збиток компанії в 2015 році становив 25 мільярдів гривень, що в 3,6 рази менше, ніж роком раніше.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

"Нафтогазу" належить 100% акцій найбільшої в Україні газодобувної компанії "Укргазвидобування", 100% акцій оператора ГТС України, компанії "Укртрансгаз", 100% акцій "Укртранснафти", 50%+1 акція "Укрнафти". Також "Нафтогазу" належить 100% "Чорноморнафтогазу", над яким компанія втратила контроль навесні 2014 року після анексії Росією Криму.