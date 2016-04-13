ОПЕК знизила прогноз зростання попиту на нафту в 2016 році у зв'язку із зменшенням споживання, повідомляє РБК з посиланням на звіт картелю.

"В організації вважають, що добове зростання попиту на нафту буде на 50 тисяч барелів менше, ніж очікувалося раніше, і складе 1,2 мільйона барелів на добу. Зазначається, що і цей прогноз може бути погіршено", - йдеться в повідомленні.

У звіті говориться, що в тому разі, якщо обсяг видобутої нафти залишиться на рівні березня, то надлишок пропозиції в 2016 році складе 790 тисяч барелів на добу. Раніше планувалося, що цей показник складе 760 тисяч барелів на добу.

Напередодні, 12 квітня, ціна нафти марки Brent вперше з грудня піднялася вище 44 доларів. В 15:47 вона торгується на рівні 44,16 долара за барель.

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Як зазначали аналітики, різке зростання цін на паливо пов'язане з повідомленнями ЗМІ про досягнення між Саудівською Аравією і Росією консенсусу в питанні заморозки видобутку нафти. Відповідне рішення може бути прийнято на зустрічі представників найбільших країн-експортерів нафти 17 квітня в Катарі.

Як повідомляла FT, топ-менеджмент провідних світових нафтотрейдерів вважає, що ринок нафти відштовхнувся від дна, і до кінця року вартість сировини зросте до 50 доларів за барель.