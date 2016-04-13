"Нафтогаз" заплатить 48 мільйонів за аудит фінзвітності та оцінку активів компанії

Найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України" заплатить 48,28 мільйона гривень EY та Deloitte за аудит фінансової звітності 2015-2016 років, а також оцінку вартості активів компанії, йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Згідно з повідомленням, аудит фінансової звітності за 32,48 мільйона гривень виконає компанія Deloitte.

Для складання консолідованої фінансової звітності за 2015 рік, зазначили в "Нафтогазі", також буде залучений незалежний оцінювач для визначення справедливої вартості активів "Нафтогазу" та підприємств, в яких компанії належить не менше 51% акцій.

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Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" завершив 2015 рік з чистим доходом 112,76 мільярда гривень, що на 51% більше показника за 2014 рік.

За результатами відкритих торгів незалежним оцінювачем обрана компанія EY. Запропонована вартість послуг компанії склала 15,80 мільйона гривень.

Валовий прибуток "Нафтогазу" за підсумками 2015 року склала 12,5 мільярда гривень проти 11 мільярда гривень збитку в 2014 році.

Разом з тим, чистий збиток компанії за підсумками 2015 року склав 25 мільярда гривень, тоді як 2014 року чистий збиток склав 89,9 мільярда гривень.