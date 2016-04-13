Суд знову відмовився приймати рішення у справі, яка паралізувала роботу "Енергоатома"

Апеляційний суд Києва вдруге переніс розгляд заяви Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" щодо постанови Шевченківського районного суду про стягнення з держкомпанії 127,3 мільйона гривень сумнівної заборгованості, і з-за якого всі рахунки "Енергоатому" були заблоковані.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів на засіданні 12 квітня, на якому був присутній кореспондент УНІАН

Зокрема, колегія суддів перенесла розгляд заяви про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали Апеляційного суду Києва від 10 березня про скасування постанови Шевченківського райсуду Києва від 9 лютого. Даною постановою райсуду було зупинено виконавче провадження по виконанню рішення Господарського суду Києва від 4 серпня 2011 року про стягнення з "Енергоатому" 127,3 мільйона гривень сумнівної заборгованості на користь ЗАТ "Укрелектроват".

Своїм рішенням колегія суддів перенесла розгляду заяви "Енергоатому" на 11 травня мотивуючи це браком часу і необхідністю запросити до суду прокурора, який контролює здійснення кримінального провадження, в ході якого було накладено арешт на рахунки та майно держкомпанії.

При цьому колегія суддів не взяла до уваги пояснення директора Департаменту захисту майнових прав і законних інтересів "Енергоатому" Олександра Білана, який наполягав на якнайшвидшому розгляді заяви за необхідності розблокування рахунків компанії.

Як пояснили УНІАН юристи "Енергоатому", таким рішенням суду ще на місяць відклав можливість розблокування рахунків компанії. При цьому вони зазначили, що подальше блокування рахунків призведе до вкрай негативних наслідків для всієї економіки України. Зокрема, до нарахування значних штрафних санкцій з боку зарубіжних постачальників "Енергоатому". Крім того, як повідомили юристи, арешт рахунків "Енергоатому" позбавив компанію можливості обслуговувати кредити ЄБРР та Євратому на загальну суму 600 мільйонів євро, які спрямовані на підвищення безпеки і модернізацію українських АЕС.

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Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року виконавча служба заарештувала рахунки та майно "Енергоатому" на загальну суму 200 мільярдів гривень, що фактично заблокувало фінансово-господарську діяльність найбільшої в країні енергогенеруючої компанії.

Після цього прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову і міністру юстиції Павла Петренко вжити заходів щодо захисту державних інтересів через блокування рахунків "Енергоатому".

Арешт рахунків та майна був проведений при здійсненні виконавчого провадження № 34029225 про стягнення 127,3 мільйона гривень з НАЕК "Енергоатом" на користь компанії "Укрелектроват".

За даними "Енергоатому", арештовані рахунки компанії, які використовуються для виплати заробітної плати, а також рахунки із спеціальним режимом використання, які взагалі не підлягають арешту.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.