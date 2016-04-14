"Газпром" змінює формулу ціни на газ для європейців – відмовляється від нафтової прив'язки

Російський газовий монополіст "Газпром" змінює формулу ціни в довгострокових європейських контрактах, за якими ціна газу прив'язана до вартості кошика нафтопродуктів, переходячи на ціноутворення, де орієнтиром стають спотові ціни на газ в Європі, пише в четвер газета "Комерсант".

"Газпром" в останні три тижні домовився про припинення арбітражних розглядів щодо газових контрактів з двома учасниками проекту "Північний потік-2" — німецькою E. On і французької Engie. На відміну від попередніх випадків, коли за підсумками таких спорів "Газпром" виплачував своїм клієнтам компенсації, тепер, за даними газети, компанія сама отримає від E. On 800 мільйонів євро ретроактивних платежів.

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Німецька компанія виплатить цю суму в рамках врегулювання зустрічних цінових претензій за контрактом на постачання газу, повідомили виданню джерела на ринку. Компанії офіційно оголосили про перегляд цінових умов довгострокового контракту в кінці березня. А в 2014 році компанії подавали зустрічні позови в арбітраж щодо ціни, тепер вони відкликані.

За даними газети, ретроактивный платіж від E. On покриває період 2013-2015 років. Він пов'язаний з тим, що спотові ціни на газ, за якими німецька компанія з 2012 року отримала право купувати частину обсягів газу у "Газпрому", періодично були вищим за ціни, що розраховуються в контракті відповідно до нафтопродуктової прив'язки. Цього тижня "Газпром" врегулював і подібний спір з французькою Engie, але в даному випадку, за відомостями видання, жодна зі сторін не повинна робити ретроактивних платежів. В обох випадках нові домовленості поширюються на найближчі три роки.

Історично ціна газу у всіх довгострокових контрактах на європейському ринку була прив'язана до вартості кошика нафтопродуктів (нафтова прив'язка). Але в результаті кризи 2009 року попит на газ в Європі впав і перестав відповідати обсягу, прописаному в контрактах. При цьому за наполяганням регуляторів ЄС обсяги спотових торгів газом істотно зросли. В результаті європейські клієнти "Газпрому", які змушені купувати газ за контрактами з нафтовою прив'язкою, а продавати — за нижчою спотовою ціною, несли збитки і вимагали від російського постачальника знижок і переходу на спотову прив'язку.

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Як зазначає газета, в даному випадку цей підхід, мабуть, призвів E. On до втрат. Але при цьому клієнти "Газпрому", як припускає "Комерсант", домоглися значнішої прив'язки контрактних цін до спотових.