Нафта дешевшає через слабкі надії на замороження видобутку

Ціни на нафту знизилися в четвер після попереджень ОПЕК про уповільнення попиту і натяків Росії, що за підсумками зустрічі експортерів в Досі буде укладено угоду без жорстких рамок.

До 9.08 ф'ючерси на нафту Brent опустилися на 1,36 відсотка до $43,58. Ф'ючерси на WTI подешевшали на 1,44 відсотка до $41,17.

Міністр енергетики Росії Олександр Новак сказав на нараді за закритими дверима, що угоду про заморожування видобутку нафти, яка повинна бути підписана у квітні на зустрічі в Досі, буде сформульовано у вільній формі з невеликим числом зобов'язань, повідомили Рейтер два джерела, які були присутні на брифінгу.

Таким чином, малоймовірно, що виробники нафти домовляться про заходи, які допоможуть скоротити надлишок пропозиції на ринку, який зараз становить приблизно 2 мільйони барелів на добу.

Незважаючи на хороший попит, головним чином з Азії, ОПЕК у середу погіршила прогноз зростання світового попиту в 2016 році.

Організація скоротила прогноз зростання світового попиту на нафту на 50.000 барелів на добу до 1,20 мільйона барелів на добу і повідомила про можливості подальшого перегляду в бік зниження.