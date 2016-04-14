Вугілля із зони АТО: ЗМІ розповіли про нелегальну торгівлю паливом, яка збагачує ватажків "ДНР/ЛНР"

Його кінцевими вигодонабувачами стали лідери бойовиків і найближче оточення екс-президента Віктора Януковича, йдеться у статті "Нового времени".

Директор Східної правозахисної групи луганчанин Павло Лисянський кілька місяців досліджував тему нелегального постачання палива з так званих республік і переконався: це величезний ринок.

Зазначається, що його щомісячний обіг — близько 400 млн грн. Крім того, на одному кінці ланцюжка — копанки і звичайні шахти "ДНР/ЛНР", на іншому — легальні українські замовники.

"Між цими двома пунктами перебувають інтереси різних діячів — від керівництва республік до представників "сім'ї" втікача Віктора Януковича: його земляка Юрія Іванющенка та старшого сина Олександра Януковича", - йдеться у статті.

"Виходить, Україна спонсорує терористів, які воюють проти неї",— підраховуючи обіг торговців нелегальним вугіллям, стверджує Лисянський.

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Віталій Карпачов, екс-депутат Донецької обласної ради, який також цікавиться темою нелегального видобутку, зазначає: на окупованих територіях лавиноподібно зростає кількість копанок — за останні пару років їхня кількість збільшилася з декількох сотень до 1,5 тис.

Наголошується, що налагоджена система видобутку вугілля і його продажу в Україну збагачує насамперед ватажків бойовиків.

Лисянський підрахував, що з кожної тонни Плотницькому йде близько 500 грн. А якщо врахувати, що в лютому в "ЛНР" видобули близько 150 тис. т, то глава "республіки" кладе в кишеню близько 75 млн грн щомісяця.

Крім того, не відстає і сусідня "ДНР" — там галуззю займається так зване вугільне міністерство. І майже у всіх підпорядкованих цій структурі підприємствах та копанки є частка голови "ДНР" Олександра Захарченка, підсумували у виданні.

Повний текст статті читайте в новому номері журналу "Новое время" від 15 квітня 2016 року.