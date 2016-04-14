Госпсуд Києва не став розглядати скаргу "Газпрому" на штраф АМКУ

Господарський суд Києва повернув російському газовому монополісту - компанії «Газпром» заяву, якою компанія намагалася оскаржити накладений на неї штраф Антимонопольним комітетом України на суму 86 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України, повідомляє прес-служба суду.

«Постановою господарського суду міста Києва від 13.04.2016 у справі №910/6797/16 позовну заяву ВАТ «Газпром» про оскарження рішення Антимонопольного комітету України про накладення штрафу в розмірі 86 млрд грн повернуто без розгляду», - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, підставою для повернення стало неналежне оформлення позовної заяви, а саме - ненадання доказів повноважень особи, яка підписала позов.

Читайте такожАМКУ чекає реакції "Газпрому" на штраф у 86 мільярдів - готовий відстоювати своє рішення в суді

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2015 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до Антимонопольного комітету з проханням розпочати розслідування щодо «Газпрому», оскільки його дії на українському ринку завдають шкоди українській економіці, а сама компанія «діє на дискримінаційних, фактично неконкурентних умовах». У середині травня комітет розпочав антимонопольне розслідування щодо "Газпрому".

Наприкінці 2015 року АМКУ визнав «Газпром» монополістом на ринку транзиту природного газу по території України.

При цьому 12 квітня поточного року «Газпром» вирішив оскаржити це рішення, зареєструвавши позов у Господарському суді Києва.

За даними, наданими Міністерством юстиції, Міністерством енергетики та вугільної промисловості, Антимонопольним комітетом і НАК «Нафтогаз України», через дії «Газпрому» Україна фактично втратила можливість торгувати газом на своєму західному кордоні, а також втратила можливість повноцінно використовувати словацький маршрут для імпорту газу, оскільки російський газовий монополіст викупив усі потужності даного газопроводу. Також, блокуючи віртуальні потоки газу зі Словаччини, «Газпром» позбавив європейських постачальників їх потенційної значної частки українського ринку.

Зі свого боку, Європейська комісія 22 квітня 2015 року висунула офіційні звинувачення «Газпрому» у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

Одночасно Україна звернулася до партнерів з Євросоюзу, щоб спільно провести антимонопольне розслідування і встановити «факт монополізму російської компанії «Газпром» не тільки в Європейському Союзі, а й в Україні».