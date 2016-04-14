МЕА підвищило прогноз зростання попиту на нафту

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підвищило свій прогноз щодо темпів зростання світового попиту на нафту поточного року на 100 тисяч барелів на добу, до 95,9 мільйона барелів на добу, повідомляє Прайм з посиланням на щомісячну доповідь МЕА.

"Раніше організація прогнозувала попит на нафту в 95,8 мільйона барелів на добу. На думку організації, попит 2016 року зростатиме на 1,2 мільйона барелів на добу порівняно з 1,8 мільйона барелів 2015 року. Подібна динаміка пов'язана з уповільненням попиту в Китаї, США та більшої частини Європи", - йдеться в повідомленні.

Попередні дані за темпами зростання попиту на нафту в 2016 році багато в чому підтверджують цей прогноз, повідомляє МЕА. Так, в першому кварталі 2016 року в річному вираженні зростання показника склало, за даними організації, 1,2 мільйона барелів на добу. У четвертому кварталі 2015 року показник знаходився на рівні 1,4 мільйона барелів на день, у третьому - 2,3 мільйона барелів на день.

Світові поставки нафти в березні, за оцінкою МЕА, скоротилися на 0,3 мільйона барелів на день, до 96,1 мільйона барелів на день. При цьому прогноз з рівня виробництва в країнах, що не входять до ОПЕК, залишився практично незмінним - 57 мільйонів барелів на день.

"Прогноз з виробництва нафти в країнах, що не входять до ОПЕК, багато в чому залишився незмінним з попереднього місяця - на рівні 57 мільйонів барелів на день, що на 710 тисяч барелів на добу менше, ніж 2015 року", - зазначає МЕА.

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Видобуток нафти ОПЕК в березні знизився на 90 тисяч барелів на добу, до 32,47 мільйона барелів на тлі перебоїв видобутку в Нігерії, ОАЕ та Іраку, що компенсувало зростання видобутку в Ірані та Анголі. Пропозиція з боку Саудівської Аравії залишилося близько показника в 10,2 мільйона барелів на добу.