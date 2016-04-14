Бензин і ДП в Україні подорожчали на 10-50 копійок

16:28, 14 квітня 2016
Енергетика
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Зазначається, що зростання цін спричинене збільшенням вартості нафтопродуктів на європейському ринку.

Фото УНИАН

14 квітня 2016 року оператори багатьох великих мереж АЗС підвищили вартість пального на АЗС на 10 – 50 копійок/літр.

Про це повідомляє "Нафторинок" з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

Таким чином, середні ціни на бензини і ДП зросли на 13-16 копійок/літр, наприклад, для А-92 середня ціна склала 19,68 гривні/літр, А-95 – 20,37 гривні/літр, А-95 Преміум – 21,66 гривні/літр і ДТ – 17,42 гривні/літр.

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Зазначається, що зростання цін було обумовлено збільшенням вартості нафтопродуктів на європейському ринку. За словами трейдерів, з 8 по 13 квітня 2016 року в середньому бензин А-95 за європейськими базисів подорожчав на $12-23/тонна до $495/тонна, а ДП – на $19-22/тонна до $377/тонна.

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