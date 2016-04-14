Порошенко доручив Гройсману до осені придумати, як розібратися з наслідками аварії на ЧАЕС

Кабмін зобов'язали розробити стратегію подолання наслідків аварії на ЧАЕС / Ярослав Задесенец

Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів України розробити та внести на затвердження до 1 жовтня поточного року проект стратегії подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це йдеться в указі голови держави №141 від 13 квітня, опублікованому на сайті президента.

"Забезпечити розроблення та внести до 1 жовтня в установленому порядку на затвердження президенту проект стратегії подолання наслідків катастрофи на ЧАЕС та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення, яка має упорядкувати радіологічну реабілітацію територій, що зазнали радіоактивного забруднення", - йдеться в указі.

Згідно з документом, відповідна стратегія повинна бути спрямована на мотивацію місцевих органів виконавчої влади до здійснення заходів щодо поліпшення радіологічної ситуації, економічного і соціального розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення, а також підтримку соціальної активності відповідних територіальних громад.

Крім того, стратегія повинна припускати активізацію наукових досліджень у сферах ядерної та радіаційної безпеки, впливу іонізуючого випромінювання на людину і навколишнє природне середовище, створення умов для розміщення в зоні відчуження і зоні обов'язкового відселення об'єктів альтернативної енергетики і залучення інвестицій для реалізації проектів з енергоефективності на об'єктах, розташованих у цих зонах.

Також уряду доручено розробити і внести до 1 жовтня на розгляд Верховної Ради законодавчі зміни загальнодержавної програми зняття з експлуатації ЧАЕС і перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему.

У актуалізованої програмі має бути опрацьоване питання вдосконалення класифікації радіоактивних відходів для їх захоронення і критеріїв прийняття на захоронення в сховищах типу, а також встановлення на території зони відчуження - зони спеціального промислового використання, яка довічно є непридатною для проживання, і визначити її межі.

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Раніше в інтерв'ю УНІАН голова Державного агентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук розповів, що в радіусі 10 кілометрів від ЧАЕС буде сформована зона спеціального промислового використання, на території якої розташовані об'єкти по поводженню з відпрацьованим ядерним паливом та ядерними відходами.

Як зазначив Петрук, це дозволить сконцентрувати всі ядерні об'єкти в одному місці, що буде правильно з точки зору безпеки, оскільки на території зони відчуження не може вестися звичайна господарська діяльність.