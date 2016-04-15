У Росії заявили про запуск третьої нитки енергомосту до анексованого Криму

Про це заявив міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак, передає прес-служба його відомства.

"Після дострокового запуску третьої нитки загальний обсяг видаваної потужності в Криму збільшено до 1060 МВт без урахування альтернативних і резервних джерел електропостачання", - розповів він.

При цьому Новак запевнив, що після запуску відключення енергопостачання споживачів на анексованому півострові практично повністю припиняться.

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Крім того, глава Міненерго РФ пообіцяв, що протягом 2-3 тижнів буде запущено четвертий ланцюг, що нібито повністю закриє той обсяг, який надходив з України.

Нагадаємо, з грудня 2015 року в Крим перестала надходити електроенергія з материкової України. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і енергомостом з Кубані. Енергоміст не витримує навантажень, відбуваються часті аварії.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".