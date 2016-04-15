В Анголі виявлено велике нафтогазове родовище

Державна нафтова компанія Анголи "Сонангол" виявила в басейні річки Кванза запаси нафти і газу загальним об'ємом понад 2,2 мільярда барелів нафтового еквівалента, повідомляє Газета.ru.

"На блоці 24, який розробляється спільно з British Petroleum, запаси оцінюються в 1,7 мільярда барелів нафтового еквівалента, а на приналежному "Сонангол" блоці 20 - 570 мільйона барелів", - йдеться в соощении.

Зазначається, що за обсягами видобутку нафти на африканському континенті Ангола посідає друге місце після Нігерії.

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Раніше повідомлялося, що Ангола може втратити інвестиції від зарубіжних нафтових компаній.