В Анголі виявлено велике нафтогазове родовище
10:38, 15 квітня 2016Енергетика
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Запаси нафти та газу в басейні річки Кванза оцінюють у понад 2,2 мільярда барелів нафтового еквівалента.
REUTERS
Державна нафтова компанія Анголи "Сонангол" виявила в басейні річки Кванза запаси нафти і газу загальним об'ємом понад 2,2 мільярда барелів нафтового еквівалента, повідомляє Газета.ru.
"На блоці 24, який розробляється спільно з British Petroleum, запаси оцінюються в 1,7 мільярда барелів нафтового еквівалента, а на приналежному "Сонангол" блоці 20 - 570 мільйона барелів", - йдеться в соощении.
Зазначається, що за обсягами видобутку нафти на африканському континенті Ангола посідає друге місце після Нігерії.
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Раніше повідомлялося, що Ангола може втратити інвестиції від зарубіжних нафтових компаній.
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