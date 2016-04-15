Казахстан підтвердив свою участь у зустрічі нафтовиробників в Досі

Казахстан підтвердив свою участь у зустрічі нафтовиробників в Катарі 17 квітня, в ході якої передбачається обговорити світовий рівень видобутку сировини, передає ІА "Новости-Казахстан" з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства енергетики Казахстану.

За інформацією міністерства, призначений в кінці березня на посаду міністра енергетики Канат Бозумбаєв збирається вилетіти в Катар найближчим часом.

Читайте такожFocus: Угода нафтовидобувних країн 17 квітня стає все менш імовірноюНа початку березня міністр енергетики говорив, що Казахстан може підвищити план видобутку нафти на 2016 рік при досягненні середньої ціни до 40 доларів за барель на світових ринках до 77 мільйонів тонн з раніше запланованих 74 мільйонів.

У 2015 році Казахстан добув 79,5 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, Саудівська Аравія спростувала інформацію про домовленість з РФ скоротити видобуток нафти.

«Забудьте про це», — заявив міністр нафти Алі аль-Наїмі.