Новий голова Міненерговугілля готовий продовжити реструктуризацію "Нафтогазу"

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик готовий продовжити процес реструктуризації найбільшого державного енергохолдингу "Нафтогаз України".

Про це він сказав в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Треба реструктуризувати НАК "Нафтогаз". У нашій коаліційній угоді є пункт про реструктуризацію "Нафтогазу", - сказав Насалик.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 7 грудня 2015 року в рамках проведення реформи управління Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" прийняв новий статут компанії і передав 100% акцій холдингу, що належать державі, в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Новий статут Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" є основою реформи держхолдингу, узгодженої з одним із ключових кредиторів країни – Європейським банком реконструкції та розвитку. Реалізація цієї реформи дала можливість отримати 300 мільйонів доларів кредиту від ЄБРР, які були витрачені на закупівлю 1,7 мільярда кубометрів газу в Європейському Союзі. Кредит є револьверним – з можливістю поновлення.

19 січня 2016 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі оголосило про початок пошуку кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради енергохолдингу.

25 березня 2016 року Номінаційний комітет при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України відібрав трьох іноземців до складу наглядової ради найбільшого в Україні державного енергохолдингу "Нафтогаз України". Крім того, Кабмін делегував заступник міністра економрозвитку Юлію Ковалів до наглядової ради НАК. Президент свого кандидата в наглядову Раду компанії поки не подавав.