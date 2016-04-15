У Росії змінилися прогнози щодо зустрічі в Досі: на зростання ціни нафти вже не сподіваються

Росія не чекає, що за підсумками майбутніх переговорів нафтовидобувних країн в Досі ціни на нафту будуть зростати, повідомляє Прайм з посиланням на заяву голови Мінфіну РФ Антона Сілуанова.

"Хочу сказати, що ми не очікуємо змін у ціні, попри проведені переговори з нафтовидобувними країнами", - сказав в інтерв'ю телеканалу CNBC Сілуанов.

За його словами, російська влада робить свої економічні прогнози виходячи з ціни близько 40 доларів за барель.

"Ми бачимо, що в умовах уповільнення темпів зростання світової економіки і збільшення запасів нафти, немає підстав, щоб говорити про зростання цін на нафту. Ми бачимо, що нам доведеться працювати в умовах, коли ціни на нафту коливаються в районі 40 доларів за барель", - зазначив російський міністр.

Він також додав, що поточні ціни прийнятні для економіки Росії і дають можливість для розвитку несировинних галузей в країні і диверсифікації економіки.

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Зустріч країн-членів ОПЕК та країн, що не входять до організації, для обговорення домовленості про заморожування видобутку 2016 року в середньому на рівні січня пройде 17 квітня в столиці Катару Досі.