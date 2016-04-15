У Росії знову підвищили мито на експорт нафти

Мито на експорт нафти з Росії зросте з 1 травня 11,1 долара і складе 66 доларів за тонну (у квітні було 54,9 долара), передає Газета.ru з посиланням на заяву російського Мінфіну.

"Середня ціна на нафту Urals протягом періоду моніторингу з 15 березня по 14 квітня 2016 року склала 37,01 долара за барель, або 270,2 долара за тонну", - йдеться в повідомленні.

Пільгова ставка мита на нафту Східного Сибіру, каспійських родовищ та Прирозломного родовища через зміну розрахунку ставки мита згідно з податковим маневром було обнулено з 1 лютого 2015 року. Ці ставки, згідно до нової формули, залишатимуться на нульовому рівні, якщо середня ціна нафти буде нижчою за 76 доларів. Також обнулено мито на скраплений вуглеводневий газ (СВГ).

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Експортне мито на високов'язких нафту з 1 травня зросте до 7,7 долара за тонну з 6,2 долара за тонну в квітні.

У березні експортне мито на нафту становило 39,5 долара за тонну.