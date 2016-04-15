Нафта дешевшає на тлі негативних прогнозів зустрічі в Досі

Світові ціни на нафту в п'ятницю вдень перейшли до зниження напередодні зустрічі найбільших нафтовиробників щодо питання заморозки рівня видобутку, яка пройде в Досі 17 квітня, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 13:41 вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 1,73% - до 43,08 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 2,10% - до 40,63 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Багато аналітиків відзначають, що будь-який результат зустрічі незначно вплине на ринок, так як фундаментальні фактори на ньому залишаються незмінними.

"Наші очікування зустрічі є низькими. Хоча угода про заморожування видобутку, ймовірно, буде укладена, вона не включатиме в себе жодних конкретних цифр або зобов'язань, не кажучи вже про якісь санкції, які будуть застосовуватися у випадку недотримання домовленостей. Іншими словами, зустріч не змінить поточну ситуацію на нафтовому ринку", - наводить видання The Wall Street Journal думку аналітиків Commerzbank.

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Пізніше в п'ятницю інвестори також чекають дані від американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes за кількістю бурових установок по видобутку нафти і газу за робочий тиждень в США. Тижнем раніше кількість установок скоротилося на 7 одиниць, або на 2%, і склала 443 одиниці. У річному вираженні показник знизився на 545 одиниць, або на 55%.