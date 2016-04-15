Плани Росії зриваються: Іран не їде до Катару та не збирається заморожувати видобуток
Замість іранського міністра нафти Зангане на зустріч прибуде представник Ірану в ОПЕК.
Міністр нафти Ірану Біжан Намдар Зангане не братиме участі в переговорах ОПЕК, які пройдуть в Досі 17 квітня, повідомляє Газета.ru.
Відмова міністра від поїздки пов'язана із заздалегідь обумовленими обставинами, говориться на офіційному сайті міністерства.
"Міністр вже оголосив позицію Ірану в ході низки двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з членами ОПЕК та країнами-нафтодобувачами. Іран не підписуватиме угоди про заморожування видобутку", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що замість Зангане на зустріч прибуде представник Ірану в ОПЕК Хоссейн Каземпур Ардебілі.
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Зустріч країн ОПЕК і виробників, які не перебувають у картелі, відбудеться 17 квітня в Досі (Катар). Будуть обговорюватися заходи по стабілізації цін на нафту.