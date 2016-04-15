Запуск сховища для відпрацьованого ядерного палива перенесуть на кінець 2018 року

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» заявляє про перенесення терміну запуску Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні відчуження на кінець 2018 року через брак коштів для фінансування проекту і проблеми з наданням земельної ділянки для сховища. Раніше запуск ЦСВЯП планувався в кінці 2017 року.

Про це повідомив президент «Енергоатома» Юрій Недашківський у ході слухань Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Верховної Ради під час обговорення стратегії розвитку ядерної галузі України.

«Незважаючи на те, що американська частина робіт (виконує компаніяHoltec Internatinal – УНІАН) за графіком завершується в 2017 році, завершення ЦСВЯП через затримку будівництва зміщується на 2018 рік», - сказав Недашківський.

За його словами, причиною перенесення термінів запуску сховища є затримка надання земельної ділянки і брак коштів для фінансування ЦСВЯП через відмову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), врахувати витрати на будівництво в тарифі «Енергоатома» на відпуск електроенергії.

Присутній на слуханнях голова НКРЕКП Дмитро Вовк повідомив, що комісія в 2015 році не включила в тариф «Енергоатома» кошти на ЦСВЯП через те, що у 2005 році вартість проекту перебувала на рівні 150 млн дол., а на даний час становить 300 млн дол. За його словами, частина витрат компанії Holtec в даному проекті є завищеною, зокрема, на заробітну плату.

«Є питання щодо рівня зарплат у Holtec. Вона складає навіть для місцевого секретаря в Києві майже 50 тисяч доларів на рік», - зазначив Вовк, сказавши, що є ще ряд інших питань щодо проекту.

Він повідомив, що підтримує будівництво сховища за умови проведення аудиту вартості проекту.

Тим часом, Недашківський заявив про готовність провести аудит, але висловив думку, що це будуть марно витрачені гроші, оскільки всі витрати по проекту ЦСВЯП є оптимальними. Крім того, він повідомив, що рівень зарплат за проектом для співробітників Holtec можна порівняти з оплатою робочих компаній, які працюють на проектах з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Разом з тим, голова «Енергоатома» підкреслив, що затримка із запуском ЦСВЯП обходиться Україні в 200 млн дол. на рік, оскільки саме ця сума сплачується Росії за тимчасове вивезення відпрацьованого ядерного палива.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в березні висловив намір до кінця поточного року затвердити проектно-кошторисну документацію з будівництва в Чорнобильській зоні відчуження Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива з українських АЕС.

Контракт на будівництво ЦСВЯП між «Енергоатомом» і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal (США) був підписаний ще наприкінці 2004 року, проте з ряду причин, в тому числі через зміну політичної кон'юнктури і економічну кризу 2008 року, проект був фактично заморожений.

Кабінет міністрів України наприкінці квітня 2014 року прийняв рішення виділити земельну ділянку під будівництво ЦСВЯП у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.