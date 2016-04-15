Комітет Ради з ПЕК доопрацює законопроект про мораторій на стягнення боргів з "Енергоатома"

Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки має намір доопрацювати ветований президентом України Петром Порошенком законопроект про мораторій на стягнення боргів із національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», повідомив на комітетських слуханнях заступник голови комітету Олександр Домбровський.

За його словами, маловідомі компанії намагаються домогтися виплати боргів «Енергоатому», які сформувалися у 1990-х роках, що вже призвело до блокування всіх рахунків компанії.

«Що стосується ситуації з блокуванням рахунків. На жаль, я мушу констатувати, що законопроект щодо мораторію боргів «Енергоатому», співавтором якого я був, не був підписаний президентом в силу позиції Міжнародного валютного фонду», - сказав Домбровський.

При цьому він повідомив, що найближчим часом має бути проведена дискусія, для того щоб доопрацювати законопроект і повернути його в парламент.

За словами заступника голови комітету, ухвалення законопроекту має вирішити проблему боргів «Енергоатому» хоча б у 2016 році, а також проблему неплатежів держпідприємства «Енергоринок» перед «Енергоатомом».

Домбровський відзначив, що в даний час заборгованість держпідприємства перед «Енергоатомом» становить понад 12 млрд грн. Крім того, депутат розповів, що комітет і новий глава Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик мають намір до 18 квітня напрацювати пропозиції прем'єр-міністрові для вирішення основних проблем галузі.

«Я думаю, що наступного тижня ми будемо мати низку рішень для проблем, які необхідно вирішити», - сказав Домбровський.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року виконавча служба заарештувала рахунки та майно "Енергоатому" на загальну суму 200 млрд грн, що фактично заблокувало фінансово-господарську діяльність найбільшої в країні енергогенеруючої компанії.

Після цього прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову і міністру юстиції Павлу Петренку вжити заходів щодо захисту державних інтересів через блокування рахунків "Енергоатома".

Арешт рахунків та майна було проведено при здійсненні виконавчого провадження № 34029225 про стягнення 127,3 млн грн з НАЕК "Енергоатом" на користь компанії "Укрелектроват".

За даними "Енергоатома", було арештовано рахунки компанії, які використовуються для виплати заробітної плати, а також рахунки із спеціальним режимом використання, які взагалі не підлягають арешту.

Апеляційний суд Києва вдруге переніс розгляд заяви "Енергоатома" щодо постанови Шевченківського районного суду про стягнення з держкомпанії 127,3 млн грн сумнівної заборгованості, через яку всі рахунки "Енергоатома" були заблоковані.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

Президент України Петро Порошенко 2 березня наклав вето на ухвалений парламентом наприкінці січня 2016 року закон про продовження мораторію на банкрутство «Енергоатома».