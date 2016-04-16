Глава ЧАЕС анонсував завершення будівництва нового укриття до кінця року

Про це повідомив журналістів глава ЧАЕС Ігор Грамоткін.

«Фактично всі проекти на Чорнобильській АЕС вступили у завершальну фазу. Цього року ми завершуємо всі роботи зі спорудження нового безпечного конфайнмента. Сподіваємося, що в кінці року нам вдасться насунути нове захисне спорудження на четвертий енергоблок», - сказав Грамоткін.

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Також він зазначив, що до кінця року планується завершити всі роботи зі спорудження СВЯП-2, в якому зберігатимуть ядерне паливо з четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС.

Після проведення всіх необхідних випробувань, у 2017 році, ці об'єкти введуть в експлуатацію. Таким чином, за словами Грамоткіна, в 2016 році закінчиться активна фаза виведення з експлуатації ЧАЕС, і з наступного року почнеться фаза остаточного закриття і консервації.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2007 року Чорнобильська АЕС і французький концерн Novarka підписали контракт на будівництво нового безпечного конфайнмента (НБК) над об'єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС. Первісна вартість будівництва оцінювалася у 980 млн євро. Однак через 6 років оцінка вартості будівництва об'єкта збільшилася на 500 млн євро.

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В кінцевому підсумку влітку 2014 року Асамблея донорів Чорнобильського фонду «Укриття» прийняла рішення збільшити до 650 млн євро додатковий внесок країн-донорів для успішного завершення будівництва огороджувального контура нового безпечного конфайнмента (торцевих стін) з метою перетворити Чорнобильську атомну електростанцію на безпечний та екологічно стабільний об'єкт.

25 квітня в Києві відбудеться донорська конференція для залучення коштів, яких не вистачає, на завершення будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2).