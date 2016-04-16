Міненерго Азербайджану: учасники зустрічі в Досі планують заморозити видобуток нафти до жовтня

Країни-виробники нафти, які зустрінуться 17 квітня в Досі, мають намір підписати план, який передбачає "заморозку" видобутку до жовтня на рівні січня 2016 року. Про це заявив міністр енергетики Азербайджану Натіг Алієв, передає "ТАСС".

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"Чернетка угоди невелика. Звучить вона так: країни, що зібралися в Досі, прийшли до висновку, що для приведення до ладу цін на нафту вони погодились утримувати видобуток до жовтня на рівні січня 2016 року", - сказав Алієв.

Азербайджан готовий підписати угоду з іншими країнами-виробниками в Досі, додав міністр енергетики.

"Ми вважаємо, що всі делегати, які прибули в Доху, готові її підписати, інакше навіщо б вони приїжджали", - додав міністр.

За словами Алієва, угода в Досі буде мати "джентльменський характер", у чернетці не прописані механізми контролю: "Це джентльменська угода, де всі країни розуміють, що дотримання встановленої норми видобутку відповідає загальним інтересам. У ньому не передбачаються механізми контролю, кожна країна повинна сама стежити за його виконанням".

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Як повідомлялося, зустріч країн-членів ОПЕК та країн, що не входять в організацію для обговорення домовленостей про заморожування видобутку в 2016 році в середньому на рівні січня пройде в столиці Катару Досі 17 квітня.