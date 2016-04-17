У РФ мають намір чекати передоплати за газ від України, нових переговорів не планують

Міненерго РФ не бачить необхідності у тристоронніх консультаціях щодо постачання газу в Україну та ЄС. Про це заявив глава російського відомства Олександр Новак, передають "РИА Новости".

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"Ніяких тристоронок не планується, живемо в умовах діючого контракту, режиму передоплати: по мірі необхідності, скільки буде заплачено коштів з українського боку, стільки і буде поставлено", - заявив Новак.

Як повідомлялося, в кінці березня закінчилася дія так званого зимового газового пакета, за яким Київ купував газ у Москви. Домовленості в рамках зимового пакету були парафовані РФ і Україною за посередництва Єврокомісії 25 вересня 2015 року. Викупивши передбачений домовленостями обов'язковий обсяг газу на 540 мільйонів доларів, Київ 25 листопада 2015 року припинив закупівлю газу у РФ.

З квітня цього року "Нафтогаз України" не став відновлювати закупівлю газу у "Газпрому" через невигідну ціну. При цьому Україна продовжує купувати газ в Євросоюзі, де ціна нижча, ніж у Росії.

Новак раніше пояснював, що після закінчення терміну дії знижки на російський газ для України його ціна буде повністю відповідати чинним контрактам між "Газпромом" і "Нафтогазом". За його словами, у другому кварталі 2016 року ціна становить менше 180 доларів за тисячу кубометрів.

Також в Міненерго РФ визнали, що Україні в літній період навряд чи знадобиться російський газ для власного споживання, проте на початок зимового сезону країні потрібно буде мати в підземних сховищах не менше 17 мільярдів кубометрів газу