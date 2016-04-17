В Досі відкривається зустріч нафтовидобувних країн з питання зниження видобутку

В даний час на нафтовому ринку ціна на неї вдвічі нижче, ніж два роки тому, що вкрай несприятливо позначається на економіці видобувних країн, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожПлани Росії зриваються: Іран не їде до Катару та не збирається заморожувати видобутокВ лютому Катар, Венесуела, Саудівська Аравія і РФ домовилися заморозити видобуток нафти на рівні, який був досягнутий країнами 11 січня цього року. Однак вони готові були піти на обмеження тільки в тому випадку, якщо це рішення підтримають інші виробники.

Однак Іран, який бойкотує зустріч, в останні місяці почав виходити на нафтовий ринок після багаторічної відсутності, викликаної санкціями США і Євросоюзу.

Експерти розглядають різні сценарії підсумків зустрічі, хоча більшість вважає, що будь-яка домовленість на саміті навряд чи змінить ситуацію на ринку в короткостроковій перспективі, і ціни на нафту почнуть зміцнюватися лише до кінця року.