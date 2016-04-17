Іран збільшить експорт нафти до 2 мільйонів барелів на добу

Іран вже протягом найближчих днів збільшить експорт нафти до двох мільйонів барелів на добу, повідомляє Прайм з посиланням на заступника міністра нафти Ірану Рокнеддіна Джаваді.

"За словами Джаваді, на поточний момент обсяг видобутку нафти в країні досяг 3,5 мільйона барелів на добу. Він також вказав на перспективи зростання видобутку, згадавши підписані нові контракти з нафтовими компаніями Азії та Європи", - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що Тегеран має намір досягти досанкционного рівня видобутку, становить не менше 4 мільйонів барелів на добу.

При цьому іранський уряд відмовився брати участь у зустрічі нефтедержав в Досі, заявивши, що Іран вітає будь-які заходи по стабілізації нафтового ринку, однак не має наміру скорочувати або заморожувати обсяг видобутку.