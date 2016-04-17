Южно-Українська АЕС підключила до мережі блок №2 після поточного ремонту

Сьогодні в 13:27 енергоблок №2 Южно-Української АЕС було підключено до енергомережі після проведення поточного ремонту. Виконується набір потужності.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, на третьому енергоблоці триває капітальний планово-попереджувальний ремонт.

Радіаційна обстановка на АЕС відповідає нормам безпеки. Радіаційний фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень. Викиди та скиди радіоактивних речовин до навколишнього середовища не перевищують встановлених допустимих значень.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня енергоблок №2 Южно-Української АЕС було відключено від енергосистеми України для проведення поточного ремонту згідно з дозволеною заявкою для усунення недоліків у системі охолодження генератора.

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Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП "НАЕК "Енергоатом". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).