На зустрічі нафтовиробників в Досі виявилися нездоланні розбіжності

17:28, 17 квітня 2016
Енергетика
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Наголошується, що Іран не згоден заморожувати свій видобуток та бойкотує нинішній саміт.

REUTERS

На саміті нафтовидобувних країн в столиці Катару Досі між учасниками зустрічі виявилися суттєві розбіжності з приводу тієї ролі, яку на світовому ринку нафти відіграє Іран, повідомляє Бі-бі-сі.

"На зустрічі має вирішуватися питання зниження рівня видобутку, оскільки, як вважає Саудівська Аравія, це допоможе підвищити ціни, що істотно знизилися з середини 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що Іран не згоден заморожувати свій видобуток та бойкотує нинішній саміт.

Саудівська Аравія в минулому вже заявляла, що не знижуватиме обсяг видобутку, якщо цього не зробить Іран, і саме це питання опинилося в центрі розбіжностей в Досі.

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У статті зазначається, що ця зустріч не є офіційним самітом ОПЕК, проте на ній присутні основні члени цієї організації та деякі країни, які не входять до ОПЕК, зокрема, Росія.

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