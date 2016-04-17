Експортери нафти не змогли домовитися про заморожування видобутку - ЗМІ

Країни-експортери нафти на зустрічі міністрів енергетики в столиці Катару Досі не змогли домовитися про замороження її видобутку.

Про це заявив міністр нафтової промисловості Нігерії Еммануель Ібе Качікву, повідомляє Slon.ru.

"Немає угоди", – сказав він.

За словами керівника відомства, наступна зустріч країн ОПЕК та держав, які не входять до складу організації, може відбутися в червні.

Reuters додає, що у другому варіанті комюніке за підсумками переговорів не міститься точної інформації щодо строків наступної зустрічі.

Згідно з даними джерела агентства, країни ОПЕК заявили державам-партнерам, які не входять до складу картелю, що мають намір спочатку домогтися єдиного рішення всередині організації на саміті, який відбудеться в червні. Після цього буде можлива ще одна зустріч з представниками держав, що не входять в ОПЕК, зазначив співрозмовник.

За даними джерел Bloomberg, учасники зустрічі не змогли вирішити питання, чи слід поширювати дію угоди на Іран. Представники Ісламської республіки, яка є членом ОПЕК, відмовилися приїхати на зустріч через те, що не збираються заморожувати видобуток нафти до повернення обсягів експорту на прибутковий рівень після зняття санкцій.

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Переговори представників щонайменше 16 (за іншими даними – 18) держав, які забезпечують близько половини світового нафтовидобутку, почалися 17 квітня в столиці Катару.

Їхня зустріч проводиться після того, як в лютому Саудівська Аравія, Катар, Росія та Венесуела домовилися заморозити видобуток нафти на рівні січня за умови, що інші нафтовидобувні країни приєднаються до ініціативи.