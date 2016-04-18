Ціна на нафту марки Brent впала на 6% після переговорів у Досі

У перші хвилини торгів на Лондонській біржі ICE ціна на нафту марки Brent різко впала до позначки $40,16 за барель. Це сталося після того, як учасникам переговорів у Досі не вдалося домовитися про заморожування видобутку, передає РБК.

Однак подальшого падіння не відбулося і за станом на 1:15 кв нафта торгувалася біля позначки $40,71 за бар.

Падіння ціни по відношенню до закриття попереднього торгового дня склало на 2:15 кв, майже 6%.

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Торги в понеділок стали першими, після того як у Досі безрезультатно закінчилися переговори про обмеження видобутку нафти.

Як повідомляв УНІАН, країни-експортери нафти на зустрічі міністрів енергетики в столиці Катару Досі не змогли домовитися про замороження її видобутку. Наступна зустріч країн ОПЕК і держав, що не входять в організацію, може відбутися в червні.