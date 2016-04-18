Переговори нафтовидобувних країн про обмеження видобутку провалилися

Переговори Саудівської Аравії, Катару, РФ і ще 14 країн в Досі несподівано зірвалися через позицію Ер-Ріяда, який в останній момент висунув нездійсненні вимоги, пише kommersant.ru.

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Ще в суботу ввечері проект документа був узгоджений, в тому числі з найбільш проблемною Саудівською Аравією, і всі були впевнені, що угода "в якомусь вигляді" з'явиться. Але вчора вранці позиція Ер-Ріяда різко змінилася: саудити зажадали, щоб документ підписали всі країни ОПЕК, в тому числі Іран і Лівія. Це нездійсненно, оскільки Іран напередодні знову підтвердив, що має намір підняти видобуток до досанкційного рівня в 4 млн барелів на день, а Лівія не контролює свій нафтовидобуток.

У підсумку декларацію про заморожування видобутку на рівні січня підписати не вдалося, переговори відкладені до зустрічі країн ОПЕК в червні.

Між тим, аж до зустрічі в Досінастрої на ринку були дуже оптимістичними. Аналітики говорили, що в ріст цін на нафту до $40 за барель закладені очікування позитивного рішення видобувних держав. Тепер очікується падіння до $30 за барель.