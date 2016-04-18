Запаси газу в українських сховищах збільшилися до 8,6 мільярда кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 11 по 16 квітня збільшилися на 1,6%, або на 135 мільйонів кубометрів, - до 8,595 мільярда кубометрів з 8,46 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, середньодобовий обсяг закачування газу в підземні сховища становить близько 16 мільйонів кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах.

Україна 2016 року планує закупити близько 11-13 мільярдів кубометрів газу, причому цей обсяг можуть закрити європейські постачальники.